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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,23, avro/TL yüzde 2,53 ve dolar/TL yüzde 0,89 arttı.

23 Ağustos 2024 | 19:02
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

BIST 100 endeksi, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybederek 9,668,10 puandan tamamladı.

  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,21 yükselişle 18 bin 305 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 451 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 590 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,89 değer kazanarak 34,0000 avro da yüzde 2,53 artışla 38,0000 liraya yükseldi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.
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SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
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SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
Gündoğdu Gıda borsada işlem görmeye başladı mı? Gündoğdu Gıda borsa kodu ne?
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