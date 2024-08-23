Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

BIST 100 endeksi, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybederek 9,668,10 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,21 yükselişle 18 bin 305 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 4 bin 451 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 590 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,89 değer kazanarak 34,0000 avro da yüzde 2,53 artışla 38,0000 liraya yükseldi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.