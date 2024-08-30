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  • Borsa, altın, dolar: Haftalık performans (30 Ağustos)

Borsa, altın, dolar: Haftalık performans (30 Ağustos)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar arttı.

30 Ağustos 2024 | 23:01
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans (30 Ağustos)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, altının gram fiyatı yüzde 0,33 ve dolar/TL yüzde 0,20 artarken, avro/TL yüzde 0,82 azalış kaydetti.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,28 yükselişle 18 bin 722 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 590 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 617 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 değer kazanarak 34,0690 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,82 azalışla 37,6870 liraya geriledi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,80 ile "Para Piyasası" fonları oldu.


 

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Şişecam'dan (SISE) ilk yarı değerlendirmesi
Reeder'dan elektrikli araç hakkında açıklama var: Modelin fotoğrafları...
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) 'Yönetici Sorumluluk Sigortası'
Borsada gün sonu özeti I 29 Ağustos
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tek fiyat tedbiri
Sasa Polyester (SASA) bugünkü pay geri alımını duyurdu
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