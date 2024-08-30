Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, altının gram fiyatı yüzde 0,33 ve dolar/TL yüzde 0,20 artarken, avro/TL yüzde 0,82 azalış kaydetti.
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,28 yükselişle 18 bin 722 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 4 bin 590 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 617 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 değer kazanarak 34,0690 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,82 azalışla 37,6870 liraya geriledi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,80 ile "Para Piyasası" fonları oldu.