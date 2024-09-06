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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,63, altının gram fiyatı yüzde 0,29 ve dolar/TL yüzde 0,26 azalırken, avro/TL yüzde 0,03 artış kaydetti.

06 Eylül 2024 | 19:35
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,29 azalışla 2 bin 749 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 18 bin 343 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 617 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 605 liraya düştü.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 değer kaybederek 33,9790 liraya inerken, avro ise yüzde 0,03 artışla 37,6970 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44 ve emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2724,1 -0,86%
  • ALTIN ONS 2493,33 -0,94%
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  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35693 0,48951%
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Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
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Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
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THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
GERİ
İLERİ
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