Borsa, altın, dolar: Haftalık performans

- BIST 100 endeksi, en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,29 azalışla 2 bin 749 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 18 bin 343 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 4 bin 617 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 605 liraya düştü.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 değer kaybederek 33,9790 liraya inerken, avro ise yüzde 0,03 artışla 37,6970 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44 ve emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.