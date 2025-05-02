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Borsa, altın, dolar... Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,81 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,34, avro/TL yüzde 0,36 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,37 azalış kaydetti.

02 Mayıs 2025 | 20:12
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 27 bin 320 liraya indi.

  • Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 38,5550 liraya, avro yüzde 0,36 artışla 43,8730 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,88 ile "para piyasası" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 4003,32 0,02%
  • ALTIN ONS 3228,85 -0,28%
  • BIST 100 9167,58 0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,835 -0,389%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38071 -0,34968%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,75 1,3444%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5648 0,304%
  • EURO/DOLAR 1,1304 0,1236%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6454 0,5298%
  • STERLIN/DOLAR 1,32755 -0,01883%
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Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi
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