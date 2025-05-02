Borsa, altın, dolar... Haftalık performans

- BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 27 bin 320 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 38,5550 liraya, avro yüzde 0,36 artışla 43,8730 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,88 ile "para piyasası" fonları oldu.