Yatak sektöründe bayilik fırsatı

Yatak, tekstil ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren İnnova Bedding, 2015 yılında Kayseri’de kuruldu. Zaman içerisinde sektöre getirdiği yeniliklerin yanı sıra doğal, biyolojik, çözünebilir ve sürdürülebilir malzemelerin dünyanın çeşitli yerlerinden toplanıp yine dünya çeşitleri satılması noktasında faaliyetlerini geliştirdi. 2021 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyetlerine başlayan şirket, şu anda Kayseri İncesu bölgesinde doğal el yapımı yataklar, yatak pedleri ve yastıkların üretimine devam ediyor.
35 ülkeye ihracat gerçekleştiren İnnova Bedding, tamamen el yapımı ve kişiye özel olarak ürettiği yatakları doğal malzemelerle yapıyor ve yataklar kişiselleştirilebiliyor. Orta Avrupa, Hindistan, Afrika ve Ortadoğu bölgelerine ihracat yaptıklarını söyleyen İnnova Bedding CEO’su Önder Honi, yurt dışında ise franchise faaliyetlerine devam ettiklerinin bilgisini veriyor. Honi, “İnnova Bedding mağazası açmış firmaların yanı sıra shop in shop konseptli dediğimiz mağaza içi mağaza bayilikler de veriyoruz” diyor.
