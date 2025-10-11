ABD'de geçen hafta hükümetin tekrar açılması için yapılan bütçe görüşmeleri sonuçsuz kalırken, yeni haftada uzlaşma olup olmayacağına yönelik haber akışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan tarife söylemleri ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları takip edilecek.

Senato'da yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı. Buna karşın ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu federal hükümetin kapalı olmasına rağmen, ay sonundaki Fed toplantısına yetiştirilmek üzere enflasyona ilişkin rapor hazırlanması amacıyla çalışanlarını işe geri çağırdı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan (BLS), yapılan açıklamada eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirdi.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi, başta istihdam verileri gibi Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları değiştirebilecek verilerin açıklanmasını ertelerken, istihdam piyasasında yavaşlamanın arttığına yönelik öngörüler Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oluyor.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarında 25'er baz puan gevşeyerek toplamda 50 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasalardaki beklentilerin yanı sıra dün açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.

Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi.

Trump, Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı



ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.

Geçen hafta Çin, nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirmişti. Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, Çin'in ülkelere mektuplar göndererek nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her aşamasına ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildirdiğini aktardı.

Çin'in son derece düşmanca bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

New York borsası negatif seyretti



Bu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta satıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 2,43, Nasdaq endeksi yüzde 2,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,73 düştü. Cuma günü ABD ve Çin arasında tarife savaşlarının tekrar başlayacağına yönelik beklentilerle sert düşüşler izlendi.

ABD tahvil piyasalarında geçen hafta alıcılı seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 6 baz puan düşüşle 4,06 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise geçen haftayı yüzde 1,3 yükselişle 99,0 seviyesinden kapattı.

Emtia piyasasında altının ons fiyatı, haftalık bazda yükselişini 8. haftaya taşıdı. Çarşamba günü 4 bin 59,29 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyen ons altın, bu seviyelerden gelen kar satışlarına karşın haftayı yüzde 3,4 artışla 4 bin 19 dolardan tamamladı.

Altındaki güçlü seyirle birlikte alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüşte de rekorlar izlendi. Perşembe günü gümüşün ons fiyatı, 51,74 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüşün ons fiyatı da haftalık bazdaki yükseliş serisini 8. haftaya taşırken, bu hafta yüzde 4,4 artışla 50,09 dolar seviyesinden kapandı.

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler ve ABD'de talebin zayıf seyrettiğine ilişkin haber akışı Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşte etkili olurken, cuma günü ortaya çıkan ABD ve Çin arasındaki tarife savaşlarının tekrar güç kazanacağı endişesi petrol fiyatlarındaki kayıpları derinleştirdi.

Brent petrolün varili haftalık bazda yüzde 3,4 değer kaybıyla 62,1 dolarda haftayı tamamladı.

13 Ekim ile başlayacak haftada salı Fed Başkanı Powell'ın konuşması, çarşamba Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Ülkede kamu kurumu verilerinin açıklanma sürecine yönelik belirsizlikler devam ediyor.