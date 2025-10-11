ARA
2026 Volkswagen ID.UNYX 07 ortaya çıktı... İşte tasarım detayları

Volkswagen'in Çin pazarına özel olarak geliştirdiği elektrikli araç serisine ait yeni modeli ID.UNYX 07, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) sunulan düzenleyici belgeler aracılığıyla görüntülendi. Bu model, markanın yeni elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ilk otomobil olma özelliğini taşıyor.


2026 Volkswagen ID.UNYX 07 ortaya çıktı... İşte tasarım detayları

Volkswagen Anhui tesislerinde üretileceği belirtilen ID.UNYX 07, 4.853 mm uzunluğa, 1.852 mm genişliğe ve 1.566 mm yüksekliğe sahip. 2.826 mm'lik dingil mesafesiyle araç, orta sınıf elektrikli sedan segmentinde konumlanıyor. Bu ölçülerle modelin, selefi olarak kabul edilen ID.UNYX 06'dan daha büyük olduğu görülüyor.

Tasarım detayları

Tasarım detayları

Yeni ID.UNYX 07, ID.UNYX serisinin bilinen keskin hatlı tasarım dilini sürdürüyor. 

Belgelerdeki görsellerde ince farlar, aerodinamik olarak belirginleştirilmiş hatlar ve agresif ön tampon dikkat çekiyor. 

Aracın dış detayları arasında iki parçalı açılır panoramik cam tavan ve ön-arka kısımda aydınlatmalı Volkswagen logoları yer alıyor.

 

Motor ve batarya özellikleri

Motor ve batarya özellikleri

Modelin şu an için belgelenen tek motorlu versiyonu, 170 kW (228 hp) güç üretebilen bir elektrik motoruna sahip.

 Bu güç çıkışının, ID.UNYX 06'daki motor gücüyle aynı seviyede olduğu kaydedildi. 

Batarya tedariki ise CATL üretimi LFP (lityum demir fosfat) bataryalarla sağlanacak. 

İlerleyen zamanlarda çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerin de sunulması bekleniyor.

 

Volkswagen, ID.UNYX 07'nin 2026 yılında Çin pazarında satışa sunulacağını doğruladı. Marka, aynı yıl içinde SUV ve sedan olmak üzere toplam üç yeni modelin lansmanını yapmayı planlıyor. Bu hamlenin, Volkswagen Anhui'nin Çin elektrikli araç pazarındaki rekabetçi konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.
