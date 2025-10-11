2026 Volkswagen ID.UNYX 07 ortaya çıktı... İşte tasarım detayları

Volkswagen Anhui tesislerinde üretileceği belirtilen ID.UNYX 07, 4.853 mm uzunluğa, 1.852 mm genişliğe ve 1.566 mm yüksekliğe sahip. 2.826 mm'lik dingil mesafesiyle araç, orta sınıf elektrikli sedan segmentinde konumlanıyor. Bu ölçülerle modelin, selefi olarak kabul edilen ID.UNYX 06'dan daha büyük olduğu görülüyor.