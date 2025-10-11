Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşterimiz arasında Türkiye'de kurulacak olan toplamda 60 MW kapasiteli 2 adet Rüzgar Enerjisi Santralinin Trafo Merkezi, RES Parkı Elektrik ve Şebeke Entegrasyon İşleri (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) için 8.250.000 USD toplam bedelle 2 ayrı sözleşme imzalanmıştır.

-Şirketimiz ile Efor Holding iştiraklerinden Yellice Elektrik Üretim A.Ş. arasında, YEKA RES-2024 yarışması kapsamında Sivas'ta inşa edilecek 160 MW kurulu güce sahip Yellice Rüzgar Enerji Santrali ("Yellice RES") projesinin elektrifikasyon ve otomasyon işleri için 9.986.000 USD bedelli sözleşme imzalanmıştır. Yellice Res'in devreye giren ilk Yeka (2024) projesi olması hedeflenmektedir.