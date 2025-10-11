Borsada geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi açıklaması yapan şirketler şöyle:
1 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALKA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içinde yerleşik iki müşterisinden 60 gün içinde sevk edilmek üzere, 3500 ton ve 1500 ton olmak üzere toplamda blok olarak 5000 ton sipariş almıştır.
2 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten bu hafta yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 1.586.694,00 USD(BirMilyonBeşYüzSeksenAltıBinAltıYüzDoksanDörtAmerikanDoları)(Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 66.167.678,51 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2026 yılının dördüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 9.600.000,00 USD (DokuzMilyonAltıYüzBinAmerikanDoları)(Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 400.443.840,00 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır Projenin 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 2.974.771,80 USD (İkiMilyonDokuzYüzYetmişDörtBinYediYüzYetmişBirAmerikanDolarıSeksenCent)(Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 400.443.840,00 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır Projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
3 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SAFKR)
Açıklama şöyle:
Baykar Makina San. ve Tic. A.Ş.'den ~1.400.000-USD+KDV'lik savunma sanayiine yönelik klima ve aksamları siparişi alınmıştır.Teslimatların, 2026 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
4 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Telkom Indonesia'nın uluslararası iştiraki ve önde gelen küresel dijital sağlayıcılardan olan PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) arasında 16.10.2023 tarihinde imzalanan ve Telin'in uluslararası ses ağlarının dönüştürülmesini kapsayan hizmet sözleşmesine ilişkin olarak; taraflar arasında 07.10.2025 tarihinde sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik ek protokol imzalanmıştır.
Yenilenen sözleşme 3 yıllık dönemi kapsamakta olup, bu döneme ilişkin toplam sözleşme bedeli 639.000 Amerikan Doları'dır. (Sözleşmenin imzalandığı gündeki TCMB döviz alış kuruna göre 26.596.778 Türk Lirası).
Sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından geliştirilen ve şirketimizin bulut altyapısında çalışan Odine Orion yazılım çözümü kullanılarak, Telin'in uluslararası ses trafiğine ilişkin ağ yönetimi hizmeti sunulmakta; böylelikle müşteri operasyonlarında otomasyon ve operasyonel verimlilik artırılmaktadır.Bu sözleşme uzatımı, şirketimizin global müşteri portföyüyle ilişkilerini güçlendirirken, uzun vadeli iş birliklerinin desteklenmesine ve sürdürülebilir değer yaratılmasına katkı sağlamaktadır.
5 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında "24 Aylık Manuel ve Tam Otomatik / Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti" sözleşmesi 46.151.759,28 TL bedelle imzalanmıştır.
-Şirketimiz, %95 yerlilik oranıyla ürettiği ve Türkiye'de ven valfi pazarının %70'ini karşılayan IVEIN markasıyla, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS - National Health Service) tarafından açılan "Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025" başlıklı ihalede toplam 97 kalem ürüne teklif vermiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketimiz;
- 19 kalemde tek tedarikçi,
- 14 kalemde iki tedarikçiden biri,
- 20 kalemde ise üç tedarikçiden biri
olarak, teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak seçilmişir.
Toplam ihale bütçesi 115 milyon GBP (yaklaşık 6.4 milyar TL) olup, sözleşme süresi 2+2 yıl (son iki yıl opsiyonlu) olarak belirlenmiştir. NHS ağına bağlı 704 hastanenin faydalanacağı sözleşme kapsamında, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon GBP (yaklaşık 1.4 milyar TL) tutarında alım planlanmıştır.
İhale kapsamında hazırlanan çerçeve sözleşme, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve şirketimiz yöneticilerinin katılımıyla 7 Ekim 2025 tarihinde Londra'da imzalanmıştır.
Teslimatlar kasım ayında başlayacaktır.
Söz konusu gelişme, şirketimizin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisine ve Türk medikal teknolojilerinin küresel rekabet gücüne önemli katkı sağlayacaktır.
6 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, KALYON YEKA GES 5 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile ‘'500.5 MWp KARAPINAR-2 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ENERJİ NAKİL HATTI İŞİ'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 19.488.609,59 -USD'dir. (On dokuz milyon dört yüz seksen sekiz bin altı yüz dokuz Amerikan Doları, Elli dokuz sent) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 812.610.700 -TL'dir.
7 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşterimiz arasında Türkiye'de kurulacak olan toplamda 60 MW kapasiteli 2 adet Rüzgar Enerjisi Santralinin Trafo Merkezi, RES Parkı Elektrik ve Şebeke Entegrasyon İşleri (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) için 8.250.000 USD toplam bedelle 2 ayrı sözleşme imzalanmıştır.
-Şirketimiz ile Efor Holding iştiraklerinden Yellice Elektrik Üretim A.Ş. arasında, YEKA RES-2024 yarışması kapsamında Sivas'ta inşa edilecek 160 MW kurulu güce sahip Yellice Rüzgar Enerji Santrali ("Yellice RES") projesinin elektrifikasyon ve otomasyon işleri için 9.986.000 USD bedelli sözleşme imzalanmıştır. Yellice Res'in devreye giren ilk Yeka (2024) projesi olması hedeflenmektedir.
8 YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YIGIT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile İnavitas Enerji A.Ş., Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamak ve depolamalı enerji üretim sistemlerinde öncülük etmek amacıyla bir İş Birliği Protokolü imzalamıştır.
Bu iş birliği kapsamında, 10 MW / 10 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) kurulumu planlanmaktadır. Sistemlerin teslimatı 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.Taraflar ayrıca, işbu iş birliği protokolü kapsamında, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 300 MW / 300 MWh kapasitesine ulaşabilecek potansiyel projeler için iş birliğinin çerçevesini oluşturmayı ve uzun vadeli stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu iş birliği, İnavitas Enerji A.Ş.'nin enerji yönetimi ve saha uygulamalarındaki tecrübesi ile Şirketimizin batarya teknolojilerindeki Ar-Ge, üretim ve sistem entegrasyonu kabiliyetlerini bir araya getirerek, Türkiye'de yerli üretimle geliştirilecek depolamalı enerji çözümleri açısından stratejik bir adım teşkil etmektedir.
9 ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. (OZYSR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. ile bağlı ortaklıkları, yurt dışında faaliyet gösteren muhtelif müşterilerinden 5.550.000 EUR ve 2.690.000 USD yeni sipariş almıştır.
10 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Açıklama şöyle:
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile 33 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 32.263.972,00 TL bedelle imzalanmıştır.
11 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (Dubai) faaliyete geçmek üzere münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşmeye göre, 2025-2029 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri‘nde 5 yılda 15 mağaza açılması planlanmaktadır.
Mağaza açılışlarına ilişkin bildirimler düzenli olarak yatırımcılarımıza ve kamunun bilgisine sunulacaktır.
12 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. İle İstanbul Havalimanı THY A.O. İkram Tesisi Yapım İşi için Hazır Beton Temin Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 400.000.000 TL (DörtyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
13 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Açıklama şöyle:
02.10.2025 tarihinde Şirketimiz tarafından duyurulan, Türkiye genelinde kamu güvenliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen "EGM Merkez Birimleri Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum ve Modernizasyon Alımı" ihalesine ilişkin KDV hariç 3.495.000 TL bedelli sözleşme bugün (10.10.2025) imzalanmıştır.
Söz konusu işin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi hedeflenmektedir.
Link Bilgisayar olarak;
• Ulusal güvenlik alanında edindiğimiz entegratör tecrübemiz,
• Sürekli geliştirdiğimiz ileri teknolojiye dayalı çözümlerimiz,
• Ar-Ge faaliyetlerimizle güçlenen mühendislik kapasitemiz ve
• Stratejik vizyonumuz
sayesinde, kamu güvenliği ve kritik altyapılarda katma değer üretmeye devam etmekteyiz.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.