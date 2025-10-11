ARA
BMW 2002 ruhu yeniden hayat buldu: M2 Turbo geri dönüyor... İşte fiyatı ve özellikleri

Otomobil tarihinin mihenk taşlarından biri olarak gösterilen BMW 2002 yenilenen yüzü ile yeniden aramıza dönüyor. M3 ve 2 Serisi gibi güncel ikonların ruhunu taşıyan M2 Turbo geçmişin mirasını taşıyan izleri ile dikkat çekiyor. İşte M2 Turbo'nun gün yüzüne çıkan detayları


Son Güncellenme:
BMW, 1974 ve 1975 yıllarının unutulmaz 2002 Turbo'suna saygı duruşunda bulunan özel bir modelle bizleri selamlıyor: M2 Turbo Design Edition... Bu özel üretim aracın geçmişe sadık kalan bir çok özelliği bulunuyor.

Geleneksel Alp Beyazı gövdesi üzerinde, orijinal 2002 Turbo'yu süsleyen ikonik üç renkli BMW Motorsport şeritleri, hem önde hem arkada el işçiliğiyle boyanmış. 

Kaputun etrafını saran ve bagaj kapağında kendini gösteren bu imza tasarım, safkan bir yarış ruhunu yansıtıyor.

Standart olarak siyah M Çift Kollu jantlarla sunulan araç, görsellerdeki gibi Mat Altın Bronz kaplamalı M Performans jantlarla alındığında adeta bir sanat eserine dönüşüyor!

Kaputun üzerindeki "Power Dome"u kaplayan, aynalanmış siyah "Turbo" grafiği ise geçmişten gelen agresif bir fısıltı gibi. Bagaj kapağını süsleyen ince karbon fiber spoiler ise modern bir dokunuşla aerodinamiği zirveye taşıyor.

Turbo rüzgarı

M2 Turbo Design Edition'ın kabini, dış tasarımın heyecanını içeri taşıyor. Kapı eşik plakalarındaki "M2 Turbo" yazısı, özellikle araca binişlerde farklı bir hissiyat yaratıyor.

 Vites topuzunun hemen önündeki belirgin "Turbo" logosu ise bir kez daha bu özel mirasa vurgu yapıyor.

Sürücüyü saran M Sport koltuklar, üç renkli M vurgularına sahip Siyah Vernasca Deri ile kaplanmış, saf bir sportiflik sunuyor. 

Eğer pist odaklı bir agresiflik aranıyorsa, aynı üç renkli detaylarla tamamlanan isteğe bağlı M Karbon kova koltuklar listeye eklenebilir bir seçenek olarak sunuluyor.

Safkan performans ve manuel deneyim

Orijinal 2002'nin ruhuna sadık kalınarak, bu performans harikası sadece tek bir şanzımanla sunuluyor: 6 vitesli safkan manuel şanzıman. 

Gaz pedalına her basıldığında, BMW'nin çift turbo şarjlı 3.0 litrelik sıralı altı motorunun gücünü yola yansıtıyor. 

Bu motor, M2 Turbo Design Edition için tam 480 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor.

Bu güçle, aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşması yalnızca 4.1 saniye sürüyor. 

Bir koleksiyon parçasından beklenen hız, tutku ve saf sürüş zevki bu araçta birleşiyor.

Satış fiyatı ne kadar olacak?

Amerika'da 84.075 dolardan başlayan fiyat etiketi, standart M2'den yaklaşık 15.000 dolar daha pahalı olacak. 

Ancak "son derece sınırlı" sayıda üretilecek olması, M2 Turbo Design Edition'ı şimdiden tüm dünyadaki otomobil koleksiyonerlerinin en değerli avlarından biri haline getirebilir.
