Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?

- BIST 100 endeksi, en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 5 bin 903 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 liraya, avro yüzde 3,57 artışla 41,3460 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,83 ile "kıymetli maden" fonları oldu.