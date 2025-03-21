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Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 16,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,65, avro/TL yüzde 3,57, altının gram fiyatı ise yüzde 4,17 artış kaydetti.

21 Mart 2025 | 19:17
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
  • BIST 100 endeksi, en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 903 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 liraya, avro yüzde 3,57 artışla 41,3460 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,83 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı
Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
Doğan Holding temettü teklifini duyurdu
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