- BIST 100 endeksi, en düşük 9.268,07 puanı ve en yüksek 9.531,35 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,24 üstünde 9.432,55 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31 düşüşle 27 bin 420 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 6 bin 815 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,34 azalarak 6 bin 792 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,64 artarak 38,4230 liraya, avro yüzde 0,20 artışla 43,7160 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08, emeklilik fonları yüzde 1,08 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,76 ile "karma ve değişken" fonlar oldu. AA