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Borsa, döviz, altın: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,24 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,64, euro/TL yüzde 0,20 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,32 azalış kaydetti.

25 Nisan 2025 | 20:45
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.268,07 puanı ve en yüksek 9.531,35 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,24 üstünde 9.432,55 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31 düşüşle 27 bin 420 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 815 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,34 azalarak 6 bin 792 liraya geriledi. 
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,64 artarak 38,4230 liraya, avro yüzde 0,20 artışla 43,7160 liraya çıktı. 
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08, emeklilik fonları yüzde 1,08 değer kazandı. 
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,76 ile "karma ve değişken" fonlar oldu. AA

 

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  • ALTIN GRAM - TL 4088,7 -0,97%
  • ALTIN ONS 3310,02 -1,3%
  • BIST 100 9432,55 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,667 0,728%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38596 0,02201%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,625 -0,3645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4206 0,1938%
  • EURO/DOLAR 1,1358 -0,2818%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6389 -0,1126%
  • STERLIN/DOLAR 1,33139 -0,21435%
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Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
GERİ
İLERİ
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