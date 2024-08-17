ARA
DOLAR
33,69
0,15%
DOLAR
EURO
37,15
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
2716,76
2,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9821,96
-1,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü

Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,86 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,63, avro/TL yüzde 1,16 ve dolar/TL yüzde 0,49 arttı.

17 Ağustos 2024 | 00:27
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü

BIST 100 endeksi, en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 345 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 451 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 33,7010, avro da yüzde 1,16 artışla 37,0610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69 ve emeklilik fonları yüzde 0,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,89 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2716,76 2,26%
  • ALTIN ONS 2508,18 2,11%
  • BIST 100 9821,96 -1,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,612 -1,132%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36795 -0,37869%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,45 0,5737%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,69 0,1498%
  • EURO/DOLAR 1,1028 0,5196%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1527 0,4382%
  • STERLIN/DOLAR 1,2945 0,70795%
Borsa Haberleri
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL