Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü

BIST 100 endeksi, en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 345 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 451 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 33,7010, avro da yüzde 1,16 artışla 37,0610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69 ve emeklilik fonları yüzde 0,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,89 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.