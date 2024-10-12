ARA
DOLAR
34,28
0,33%
DOLAR
EURO
37,53
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
2928,97
1,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
8876,22
-0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,56, avro/TL yüzde 0,28 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,17, dolar/TL yüzde 0,09 artış gösterdi.

12 Ekim 2024 | 09:43
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,56 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 924 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 yükselişle 20 bin 10 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 17 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 5 bin 20 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 34,2830 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,28 azalışla 37,5140 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "para piyasası" fonları oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2928,97 1,36%
  • ALTIN ONS 2657,3 1,07%
  • BIST 100 8876,22 -0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,127 0,388%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37635 0,15791%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95,8 -0,8282%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2834 0,3263%
  • EURO/DOLAR 1,0937 -0,0059%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5316 0,081%
  • STERLIN/DOLAR 1,3068 0,07045%
Borsa Haberleri
Borsada haftanın 'en'leri (7-11 Ekim 2024)
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.10.2024)
Borsada bir hisse için yakın izleme pazarı kararı
Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
QNB Finansbank’ın (QNBFB) unvanı değişti: Yeni isim...
KARDEMİR kazandığı ihaleyi duyurdu
Borsanın yeni şirketi temettü kararını açıkladı
Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Kuyan'dan pay geri alım açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (10 Ekim)
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
Borsada haftanın 'en'leri (7-11 Ekim 2024)
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.10.2024)
Borsada bir hisse için yakın izleme pazarı kararı
Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
QNB Finansbank’ın (QNBFB) unvanı değişti: Yeni isim...
KARDEMİR kazandığı ihaleyi duyurdu
Borsanın yeni şirketi temettü kararını açıkladı
Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Kuyan'dan pay geri alım açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (10 Ekim)
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL