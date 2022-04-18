Altında, yeni haftaya yükseliş trendiyle girdi. 2.000 dolar sınırına yaklaşan ons altında yükselişlerin güçlü kalmasıyla gram altın da bugün gün içi hareketlerde 941 TL’nin üzerini test etti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik gelişmelerin güvenli liman talebini güçlü tutmaya devam ettiği gözleniyor. Artan jeopolitik risklerle birlikte piyasalarda tırmanan stagflasyon endişelerinin de altına yönelik olumlu zemine işaret ettiği analizi yapılıyor.

Ekonomik durgunluk zamanlarında enflasyondan koruma aracı olarak da kullanılan ons altına yatırımın ilerleyen süreçte yükselişe geçebileceği üzerinde duruluyor. Ons altındaki değer kazancının devam etmesi ve dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle dolar/TL’de yükseliş yaşanması durumunda gram altın fiyatında da yeni zirveler görülebileceği kaydediliyor. Mayıs sonuna kadarki süreç için gram altın tarafında 1000 TL, ons altın tarafında ise 2.000 doların üzeri olasılık dahilinde tutuluyor. Bu noktada değerli madenin rotasını belirleyecek temel unsurlar; Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı jeopolitik risklerdeki ve resesyon algısındaki durum olacak. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi durumunda güvenli liman arayışında yaşanması muhtemel daralmanın ons ve gram altına yansıması negatif olabilir.

2022’ye 780 TL’den başlayan gram altın, 8 Mart’ta 955 TL’ye yükselerek 2022 ilk çeyreğin en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında ise 900 TL’lere sert şekilde geri çekildi. Geçen hafta 920-930 TL bandındaki yatay hareketlerini sürdüren gram altın, yeni haftaya ise yükseliş isteğiyle başladı. Özellikle ons altında yükselişlerin güçlü kalmasıyla gram altın bugün gün içi hareketlerde 941 TL’nin üzerini test etti. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 945 ve 950 TL seviyelerinin direnç, 921 TL ve 916 TL seviyelerinin ise destek olarak takip edilebileceği aktarılıyor.

Yılbaşında 1.801 dolar olan ons altın ise 8 Mart’ta 2.051 dolara çıkarak Ağustos 2020’de 2.075 dolar ile gördüğü tarihi rekorundan sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Ardından düşüşe geçen ons altın, nisan ayı başında 1.920 dolar seviyelerine gerilese de geçen hafta yeniden yükselişe başladı. 1.950 dolar direncini aşması ile birlikte yükselişini hızlandıran ons altın, bugün yükseliş eğilimine istikrarlı bir şekilde devam etti ve yükselişini 1.998 dolara taşımayı başardı. Ons altında bu seviyelerdeki seyir de sürüyor.

“ALTIN, ENFLASYONDAN KORUMA ARACI”

Temel tarafta Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik gelişmelerin güvenli liman talebini güçlü tutmaya devam ettiği gözleniyor. Artan jeopolitik riskler ile birlikte piyasalarda tırmanan stagflasyon endişelerinin de altına yönelik olumlu bir zemine işaret ettiği ve ons altında yılbaşında alınan pozisyonlarda çözülme olmamasına neden olduğu analizi yapılıyor.

ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı; ons altının jeopolitik risklerdeki artışla beraber yükselişini sürdürdüğünü ve son dönemde özellikle resesyon endişesinin artmış olmasının piyasalarda güvenli liman varlıklara olan talebi desteklemeye devam ettiğini söylüyor. Ons altın fiyatında 1.960 dolar bölgesi üzerinde kalındığı müddetçe yükselişin devam edeceğini öngören Emre Çayırlı; ETF pozisyonlarına bakıldığında da gerek gümüş gerek ons tarafında pozisyon artışlarının devam ettiğini gözlemliyor. Emre Çayırlı, ons ve gram altına yönelik analizine şu analizi yapıyor:

“ABD tahvil faizlerinin, dolar endeksinin ve ons altının beraber yükseliyor olması piyasadaki dengesizliğinin net göstergesi. Buna benzer ekonomik durgunluk zamanlarında enflasyondan koruma aracı olarak da kullanılan ons altına yatırımın da ilerleyen süreçte yükselişe geçtiğini görebiliriz. Teknik anlamda 1.900-1.960 dolar arasında oluşan ikili dip formasyonun üzerinde kalındığı müddetçe yukarı alanda yükseliş eğilimi 2.020 dolar seviyesine doğru devam edebilir. Jeopolitik risklerde azalma olmazsa para politikalarındaki yol haritasının belirlenmesi ve piyasaların buna ekstra bir aksiyon varması durumunda ons altın fiyatında geri çekilme yaşanabilir. Gram altın tarafı için 930 TL seviyesi ilk direnç bölgesine oluştururken 938 TL seviyesi bir sonraki direnç bölgesi oluşturmuş durumda. İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görülebilir. Ancak ons altına benzer bir şekilde jeopolitik riskler ve resesyon algısında bir azalma meydana gelirse gram altın fiyatlarında satış baskısının ön plana geçmeye olasılığı da var.”

TREND BOZULUR MU?

Global Menkul Değerler Kıdemli Strateji Müdürü Filiz Özcan, küresel bazda önemli merkez bankalarından gelen para politikasında sıkılaştırıcı mesajlara rağmen yüksek kalmaya devam edecek enflasyon nedeniyle ons altına ilginin devamını bekliyor. Kısa vade için ons altının yeniden 1.950-2.000 dolar bandına yerleşebileceğini öngören Özcan; bu sürede Rusya-Ukrayna arasında sağlanabilecek bir ateşkesin onsta 1.900 dolara seviyesine doğru gerileme riski oluşturacağı uyarısında da bulunuyor. Ancak Filiz Özcan, böyle bir durumun genel yükseliş trendini bozmasını beklemiyor.

BEKLENTİLER FARKLILAŞIYOR

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday; önceki haftalarda değerli madende yaşanan kâr satışlarının nedenlerini, ABD Merkez Bankası FED’in şahin geçen son toplantısı ve Ukrayna-Rusya geriliminde diplomasinin bir parça ön plana çıkması olarak sıralıyor. “Şu anda ise borsa yatırım fonlarına önemli para girişi var” diyen Boğday, toparlanmayla beraber gram altının mayıs sonunda 950-1000 TL arasında olabileceğini öngörüyor.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol’a göre; TCMB’nin faiz oranlarını bir süre sabit tutacağı ve Kur Korunmalı Mevduat (KKM) benzeri ürünlerle TL’nin desteklenmeye devam edeceği varsayımı altında dolar/TL yukarı yönlü denemeler yapsa bile TL, trende dönüşen bir değer kaybıyla karşılaşmayabilir. Bu nedenle gram altın fiyatında belirleyici unsur ons altın olacak. Murat Akyol; Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi durumunda güvenli liman arayışında yaşanması muhtemel daralmanın ons ve gram altına negatif yansımasını bekliyor. Murat Akyol, önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için küresel ölçekte faiz silahını daha rahat şekilde kullanmalarının fiyatlarda baskı oluşmasına yol açabileceği öngörüsüyle mayıs ayı sonuna kadarki süreç için gramda 850-900 TL’yi işaret ediyor.

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