2027 yeniden değerleme oranı için geri sayım! Ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücreti ve birçok tutar değişecek

Yeni yılda birçok vergi, harç ve cezada uygulanacak artışın belirlenmesinde esas alınan yeniden değerleme oranı için gözler ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi.
2027'de geçerli olacak oranın ekim enflasyonunun açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor. Peki, 2027 yeniden değerleme oranı ne kadar olacak? Ehliyet ve pasaport harçları ne kadar artacak? IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve trafik cezaları kaç TL olacak?
1 2027 yeniden değerleme oranı ne zaman belli olacak?
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2027 için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli olacak. Bu oran doğrultusunda çok sayıda vergi, harç ve cezanın tutarı yeniden hesaplanırken, güncellenen rakamlar 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.
2 Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olmuştu
2026'da vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınmıştı.
2027 için hesaplanan oran ise eylül ayı itibarıyla yüzde 27,81 seviyesine ulaştı. Nihai oran, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
3 Ehliyet ve pasaport harçlarının yeni tutarları da netleşecek
2027’de uygulanacak yeniden değerleme oranı belli olduktan sonra ehliyet ve pasaport harçlarının yeni tutarları da hesaplanacak.
Henüz kesinleşmeyen güncel ücretler, belirlendikten sonra 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanmaya başlanacak.
4 2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026'da 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.
Söz konusu ücret, 2027’de geçerli olacak yeniden değerleme oranına göre güncellenerek yeni tutarına ulaşacak.
5 Yurt dışı çıkış harcına ne kadar zam gelecek?
2026'da 1.250 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcının da 2027'de değişmesi bekleniyor.
Yeni yılda geçerli olacak tutarın, yeniden değerleme oranı doğrultusunda yükselmesi öngörülüyor.
6 - Yeniden değerleme oranı trafik cezalarını da değiştirecek
Trafik ihlallerine uygulanan para cezaları da 2027'de yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.
Hız sınırının aşılması, kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri takılmaması gibi durumlarda uygulanacak yeni ceza tutarları 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.
7 Yemek kartı ve ulaşım desteği tutarları da güncellenecek
Yeniden değerleme oranıyla birlikte ceza ve harçların yanı sıra bazı vergi istisnalarında da değişiklik olacak. Yemek kartlarında KDV dahil günlük tutar 2026'da 330 lira seviyesinde bulunurken, bu rakam 2027'de yeniden değerleme oranına göre artırılacak.
İşveren tarafından servis imkanı sağlanmayan çalışanlara verilen ulaşım desteğinde de vergiden istisna edilen tutar değişecek. Çalışılan günler için karşılanan günlük ulaşım bedelinin 2025'te 158,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulurken, bu tutar da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.
8 Kira geliri istisnası artacak
Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için 2026'da 58 bin lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2027'de yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.
Temettü ve iş yeri kira gelirleri ile birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan 400 bin liralık sınır da yeniden değerleme oranı doğrultusunda yükselecek.
9 Gayrimenkul satışında istisna tutarı yeniden hesaplanacak
Gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlarda vergilendirme, elde tutma süresine göre değişiyor. Ticari faaliyet kapsamında olmayan bir gayrimenkul, edinildiği tarihten itibaren en az 5 yıl sonra satılırsa elde edilen kazanç gelir vergisine tabi olmuyor.
Bu süre tamamlanmadan gerçekleştirilen satışlardan doğan kazançlar için belirlenen 150 bin liralık istisna tutarı ise yeniden değerleme oranıyla artırılacak.
10 Fatura ve amortisman sınırı da yeniden belirlenecek
Fatura düzenlenmesi ile doğrudan gider olarak kaydedilebilecek demirbaşlar için belirlenen 12 bin liralık sınır, yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.
11 Binek otomobillerde kira bedeli sınırı da güncellenecek
Kiralanan binek otomobiller için 2026'da araç başına aylık 46 bin lira olarak belirlenen kira bedeli sınırı, yeniden değerleme oranına göre artırılacak.
12 Cumhurbaşkanı oranı artırabilecek veya azaltabilecek
2027'de uygulanacak yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Kanunda tanınan yetki kapsamında Cumhurbaşkanı oranı artırabilecek veya azaltabilecek.
Kesin rakamların belirlenmesinin ardından ehliyet ve pasaport harçları, IMEI kayıt ücreti ile diğer kalemlerde geçerli olacak yeni tutarlar da belli olacak.