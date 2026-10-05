2027 yeniden değerleme oranı için geri sayım! Ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücreti ve birçok tutar değişecek

Yeniden değerleme oranıyla birlikte ceza ve harçların yanı sıra bazı vergi istisnalarında da değişiklik olacak. Yemek kartlarında KDV dahil günlük tutar 2026'da 330 lira seviyesinde bulunurken, bu rakam 2027'de yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

İşveren tarafından servis imkanı sağlanmayan çalışanlara verilen ulaşım desteğinde de vergiden istisna edilen tutar değişecek. Çalışılan günler için karşılanan günlük ulaşım bedelinin 2025'te 158,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulurken, bu tutar da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.