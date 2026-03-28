Gram altın bugün ne kadar? 28 Mart 2026 Cumartesi çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları

Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. 28 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla gram altın fiyatı merak edilirken, çeyrek ve yarım altının kaç TL’den işlem gördüğü araştırılıyor. Güncel altın fiyatlarına ilişkin son durum…
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.418,2 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.746 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 23.481 TL
- Tam altın satış fiyatı: 43.331,46 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.285 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.493,9dolar