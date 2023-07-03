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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Temmuz altın fiyatları

'Altın bugün ne kadar?' sorusu da internette çok arananlar arasında. İşte 3 Temmuz 2023 saat 10.40 itibarıyla altın fiyatları ve altın yorumları..

03 Temmuz 2023 | 10:48
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Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.605 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,68 üzerinde 1.608 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.605 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.640 lira, Cumhuriyet altını da 10.650 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını artırdığını belirtti.

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

 

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