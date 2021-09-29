Gram altında 520 TL seviyeleri mümkün mü? Garanti BBVA Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Özgür Yurtdaşseven, Ekonomist’e değerlendirdi…

Gram altında, özellikle döviz kurundaki gidişat önem arz ediyor. Haziran ayında gram altında 527 TL’lere atak yaşansa da yaz döneminde kurda oynaklığın kısmen azalması ve altının küresel ölçekte değer kaybetmesinden dolayı gram altında son süreçte salgın dönemindeki performanstan uzak bir seyir görüldü. Temmuz ayı başından beri 500 TL’nin altında kalan gram altında; yılsonuna kadarki süreç için beklentiler 500-520 TL bandında ağırlık kazanıyor.

Garanti BBVA’dan Özgür Yurtdaşseven; FED’in bu yıl varlık alımlarını azaltmasının keskin sıkılaşma adımı olarak görülmeyebileceğini söylüyor.

“Sadece ‘tapering’ faktörüyle ABD’de reel faizlerin artışı gündeme gelmeyebilir” diyen Yurtdaşseven; düşük reel faizlerin altın fiyatında ciddi gevşeme olasılığını şimdilik azalttığını vurguluyor.

Ancak Özgür Yurtdaşseven’e göre; son çeyrekte ABD’de enflasyon yükseliş hızı normalleşmezse ve pandeminin yarattığı kısıntılar fiyat artışlarına etki ederse, FED gerekenden önce faiz artışlarına başlayabilir. Bunun fiyatlamaları da piyasa faizlerini ve reel faizleri yükselterek altında daha fazla zayıflama yaratabilir.

Özgür Yurtdaşseven; yılın son bölümünde ons altın fiyatı ortalama 1.725 dolar civarında olursa, gram altının ise yıl sonu için dolar/TL’de 9,50 tahminini de baz alarak 520 TL’lerde seyretmesini mümkün görüyor.

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