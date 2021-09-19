Yılın son çeyreğine girerken portföylerde sonbahar stratejileri yapılıyor. Uzmanlar, oynaklığın artmaya başlayabileceği bu dönemde, çeşitlendirmeye daha fazla önem verilmesi gerektiğini söylüyor.

Hisse sonrasında en fazla önerilen yatırım araçları ise tahvil-bono ve mevduat olarak sıralanıyor. Ayrıca dolar, altın ve TL varlıklarda da fırsatların devam ettiği ifade ediliyor.

Yine 15 aracı kurumun model portföyünde 53 hisse önerisi bulunuyor. En çok önerilen hisselerin başında Şişecam, Garanti BBVA, Koç Holding, Kardemir ve Tüpraş var.

Piyasalarda dalgalı hareketler sürerken, sonbahar dönemine girilen bu süreçte portföylerde yıl sonu hesapları yapılıyor. Yaz aylarında ekonominin yeniden açılması, turizm sezonu ve şimdi de okulların açılması Covid-19 vaka sayılarında artışa yol açtı.

Salgının etkisi devam ederken, yurtiçindeki ve yurtdışındaki ekonomik gelişmeler, portföylerin yeniden oluşturulmasında ana faktörler olarak rol oynuyor. Enflasyon rakamları ve beraberinde doların TL karşısında artışı, iç gündemi etkileyen başlıklar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı da seyirde etkili olan güçlü bir etken olarak duruyor. Global piyasalarda ise merkez bankalarının kararları izlenirken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alımlarını azaltma (tapering) stratejisi ve zamanlaması da takip edilecek önemli başlıklar olarak görülüyor.

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