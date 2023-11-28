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Gram altında yeni rekor (28 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Kasım 2023 altın fiyatları…

28 Kasım 2023 | 10:45
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Gram altında yeni rekor (28 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Altının gramı, 1.876 TL ile haftanın ikinci işlem gününde de rekor kırdı.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1872 liradan tamamladı.

Yeni günde 1.876 TL ile rekor tazeleyen gram altının fiyatı saat 10.15 itibarıyla 1875 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 85 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 600 liradan satılıyor.

Ons altın 2016 dolarda 

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 16 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıları temkinli davrandığını ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Söz konusu fiyatlamalarla destek bulan altının ons fiyatı dün 2 bin 18 dolarla mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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