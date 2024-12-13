ARA
DOLAR
34,95
0,17%
DOLAR
EURO
36,64
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
3012,19
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10058,63
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi

Fenerbahçe Futbol A.Ş. SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu. SPK'nın 12 Aralık tarihli bültenine göre bedelli sermaye artırımına onay geldi.

13 Aralık 2024 | 01:31
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi. SPK haftalık bültenine göre Kurul, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar'ın 80 milyon liralık, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 531 milyon liralık bedelsiz, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 151 milyon bedelli sermaye artırım talebini onayladı.

Fenerbahçe daha önce KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimizin, 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %152,57 oranında artırılarak 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.11.2024'te başvuruda bulunulmuştur" açıklaması yapmıştı.

SPK bülteninde "Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 6 TL’den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir" bilgisi yer alıyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3012,19 0,2%
  • ALTIN ONS 2680,47 0,02%
  • BIST 100 10058,63 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,594 -0,047%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42202 -0,03972%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105 -0,2397%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9524 0,1716%
  • EURO/DOLAR 1,0474 0,0588%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6399 0,0307%
  • STERLIN/DOLAR 1,2674 0,04065%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL