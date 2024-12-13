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Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) bugün (13 Aralık) KAP'a geri alım programı başlatılması hakkında açıklama yaptı.

13 Aralık 2024 | 10:37
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu

Şirketten KAP'a yapılan bildirime göre pay geri alım programı başlangıç tarihi 13.12.2024 ve bitiş tarihi 13.12.2027 olacak şekilde başlatılıyor. Açıklama şöyle:

Şirketimiz merkezinde yapılan toplantıda;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") 5. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen şartların sağlanmış olması sebebiyle Tebliğ'in 5. maddesinin 4. fıkrasına istinaden, Tebliğ'in 12. maddesindeki kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla, Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,
2) Pay geri alım programının başlangıç tarihi 13.12.2024 ve bitiş tarihi 13.12.2027 olacak şekilde başlatılmasına,
3) Pay geri alım programına konu edilebilecek azami tutarın Şirketimizin nakit portföyünden karşılanmak üzere 175.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %10'u ile sınırlandırılmasına,
4) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmasın Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

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SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
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