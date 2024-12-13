SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi

SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var

Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem

'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'