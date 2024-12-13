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SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi

SPK'nın 12 Aralık tarihli 2024/56 numaralı yeni bülteni yayınlandı. Bültende 17 gerçek ve 3 tüzel kişiye de 44.364.484 TL para cezası verildiği görüldü.

13 Aralık 2024 | 01:15
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
  • Kurul, AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'ye "güneş enerji santrali yatırım sözleşmesinin" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gecikmeli açıklanması nedeniyle 872 bin 282 lira idari para cezası uyguladı.
  • Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 11 isme toplamda 31,3 milyon lirayı aşkın, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 664 bin lira idari para cezası verildi.
  • SPK, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KRDMA, KRDMB) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 311,1 bin lira, 
  • Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ (GMTAS ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 5 isme 7 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.
  • Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (DIRIT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir isme yaklaşık 1,3 milyon lira,
  • Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasındaki işlemleri sebebiyle bir kişiye de 1 milyon 946 bin lira idari para cezası verildi. Detaylar için tıklayın
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SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
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Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
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