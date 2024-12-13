SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi

- Kurul, AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'ye "güneş enerji santrali yatırım sözleşmesinin" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gecikmeli açıklanması nedeniyle 872 bin 282 lira idari para cezası uyguladı.
- Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 11 isme toplamda 31,3 milyon lirayı aşkın, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 664 bin lira idari para cezası verildi.
- SPK, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KRDMA, KRDMB) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 311,1 bin lira,
- Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ (GMTAS ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 5 isme 7 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.
- Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (DIRIT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir isme yaklaşık 1,3 milyon lira,
- Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasındaki işlemleri sebebiyle bir kişiye de 1 milyon 946 bin lira idari para cezası verildi. Detaylar için tıklayın