Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Çağdaş Cam San. ve Tic. AŞ'nin halka arzı "CGCAM.HE" kodu ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler tarafından gerçekleştirildi. Halka arzda 628.813 adet yatırımcıya 42.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. İşte halka arz sonuçları:

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ SONUÇLARI

Deniz Yatırım bugün KAP'a halka arz sonuçlarını duyurdu. Açıklama şöyle: Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 'Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi' ile 11–12 Aralık 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL’den talep toplanmıştır.

Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 31.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 42.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 840.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 637.038 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,7 katına tekabül eden 112.392.374 adet nominal değerli paylar karşılığında 2.247.847.480 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 628.813 adet yatırımcıya 42.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT DAĞITTI

Halka arzda toplamda 42 milyon lot hisse dağıtımı yapıldı. Halka arzda yatırımcılara maksimum 80-81 lot pay düştü.

