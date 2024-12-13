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Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yaptı.

13 Aralık 2024 | 10:29
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.'den (EUPWR) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik Irak menşeli bir firmadan Irak Erbil Su Arıtma Tesisi Projesinde kullanılmak üzere Metal Clad, Güç Kompanzasyon Sistemleri, AG Pano, Scada Sistemleri ve Anahtarlama Ürünlerine yönelik sipariş almıştır. İhracat kayıtlı ürünlerin siparişi için yapılan sözleşmenin bedeli 7.100.000, -USD'dir. (Y/Yedi milyon yüz bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD TL kuru ile sözleşme bedeli 247.790.000 TL'dir)
 

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'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
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