Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.'den (EUPWR) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik Irak menşeli bir firmadan Irak Erbil Su Arıtma Tesisi Projesinde kullanılmak üzere Metal Clad, Güç Kompanzasyon Sistemleri, AG Pano, Scada Sistemleri ve Anahtarlama Ürünlerine yönelik sipariş almıştır. İhracat kayıtlı ürünlerin siparişi için yapılan sözleşmenin bedeli 7.100.000, -USD'dir. (Y/Yedi milyon yüz bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD TL kuru ile sözleşme bedeli 247.790.000 TL'dir)

