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Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması

Şubat ayında halka açılan Pasifik Teknoloji (PATEK) insansız helikopter ALPİN ile adını duyuran Titra Teknoloji’yi bünyesine katarak savunma sanayine giriş yapmıştı. Şirket, 12 Aralık 2024, Perşembe günü (dün) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile insansız helikopter tedariğine ilişkin sözleşme imzaladı.

13 Aralık 2024 | 17:28
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması

Pasifik Teknoloji’den KAP’a yapılan açıklamada; “Şirketimiz bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında muhtelif adette İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin Döner Kanatlı Kargo İHA Projesi sözleşmesi imzalanmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca söz konusu sözleşmenin sonraki süreçlerindeki gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.

Savunma sanayine katkımız daha da güçlenecek

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü M. Selman Dönmez ise ALPİN’in operasyonel başarısının ardından Alpin-2 versiyonunu geliştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri olarak savunma sanayinde önemli bir konumda olan ALPİN’in hem Türkiye hem ihracat pazarı için kritik bir ürün olacağını ifade eden Dönmez, “Türk mühendisliğinin gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak, özellikle insansız lojistik konseptiyle savunma sanayimize yeni bir soluk getirdiğimiz ALPİN İnsansız Helikopter için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığımız sözleşme kapsamında Alpin-2 platformumuzun satışı gerçekleşmiş olup, böylelikle yerli milli savunma sanayi teknolojilerine olan katkımız daha da güçlenmiş olmuştur. Muhtelif adetlerde teslimatlarımızı 2025 yılı içerisinde yapıyor olacağız.” diye konuştu.

Hedefimiz ülkemizin katma değerli ihracat gelirlerini artırmak

Pasifik Teknoloji’nin Titra’yı satın alarak savunma sanayine çok güçlü bir giriş yaptığını söyleyen Dönmez, şunları söyledi: “Pasifik Holding ve bağlı şirketleri bugüne kadar girdiği her alanda gerçek bir vizyon ortaya koyarak, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde öncü ve vizyoner işlere imza attı. Teknoloji ve savunma sektöründe de aynı vizyonla hareket ediyoruz. Pasifik Teknoloji olarak yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefimiz ışığında, döner kanatlı kargo İHA’lar ve kamikaze İHA’lar gibi insansız teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin uluslararası pazarda payının artırılması için çalışmalarımıza hız veriyoruz. Hedefimiz ülkemizin katma değerli ihracat gelirlerini artırmaktır.”

 

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SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
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