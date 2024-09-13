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Haftanın kazananı altın oldu

Bu hafta yatırım araçlarının performansı...

13 Eylül 2024 | 20:13
Haftanın kazananı altın oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,88, dolar/TL yüzde 0,16, avro/TL yüzde 0,19 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 2,29 artış kaydetti.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 18 bin 507 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 605 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 650 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,16 değer kaybederek 33,9250 liraya , avro ise yüzde 0,19 azalışla 37,6260 liraya geriledi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89 ve emeklilik fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,98 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2816,5 0,95%
  • ALTIN ONS 2582,01 0,93%
  • BIST 100 9685,49 1,73%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,938 -0,623%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35898 0,07143%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90 -0,1689%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9282 0,0431%
  • EURO/DOLAR 1,1078 0,0312%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6257 -0,1039%
  • STERLIN/DOLAR 1,31253 0,00648%
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Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
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