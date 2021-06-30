Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 491,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 491,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇRŞMB
|KAPALIÇARŞI’DA ALTIN
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|491,50
|491,00
|491,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.260,00
|3.236,00
|3.257,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|452,25
|448,00
|452,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.185,00
|3.162,00
|3.182,00
|Yarım Ziynet
|1.593,00
|1.581,00
|1.591,00
|Çeyrek Ziynet
|796,00
|791,00
|796,00
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