Kesme altına yeni düzenleme: Satışı yasaklandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan "kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara" ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, güncel piyasa şartları ve talepler değerlendirilerek, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"da birtakım değişikliklere gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

YURT DIŞINA ÇIKARILABİLECEK TUTAR 185 BİN LİRA OLDU

Ayrıca, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limit, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.

Yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip olan gerçek/tüzel kişi ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkan sağlandı.

Bunların yanı sıra kıymetli maden ve dövizin kambiyo mevzuatında düzenlenen değerler olması, kambiyo mevzuatında kıymetli maden depo hesaplarında işlem gören kaydi tutarların açık bir tanımının yer almaması ve özü itibarıyla fiziki teslimat yapılmadığı sürece kaydi ve değeri dövizle belirlenen bir tutarın söz konusu olması hususları dikkate alınarak, fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alım satım işlemlerinin "kambiyo işlemi" olarak sayılması hükme bağlandı.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla değişikliğe gidildi.

Söz konusu işlemler Türk parası olarak yapılan transferleri de kapsıyor.

Ayrıca, yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından gerekli tedbirlerin alınması için de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulacak.

Yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da düzenlemede yer aldı. AA