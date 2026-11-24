Havalimanının meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, ara tatilde hem iç hem de dış hatlarda yolcu ve uçuş sayıları 2025'in aynı dönemine kıyasla arttı.

Havalimanını, 9 günlük ara tatilde iç hatlarda 613 bin 551, dış hatlarda 754 bin 576, toplamda 1 milyon 368 bin 127 yolcu kullandı. Yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,83 arttı.

Bu dönemde iç hatlarda 3 bin 163, dış hatlarda 4 bin 198 olmak üzere toplam 7 bin 361 uçuş gerçekleştirilirken, uçuş sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,73 artış kaydedildi.

Havalimanında ara tatil boyunca günlük ortalama yaklaşık 152 bin yolcuya ve 818 uçuşa hizmet verildi.

HEAŞ, ara tatil boyunca yoğun yolcu ve uçuş trafiğini sorunsuz yönetirken, havalimanındaki hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağladı.