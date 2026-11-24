Türkiye'nin ilk tesisi ve izlenen yatırım olması sebebiyle özenerek çalıştıklarını ifade eden Balkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin enerji gidişatına, enerjisine yön verecek bir adımda köşe başı olan bu tesisi layıkıyla yerine getirmeyi amaçladık. Santrali aşamalı olarak devreye alacağız, ilk 9 megavatlık elektrik üretimini 2027'nin ocak sonu ile şubat ortası arasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Tesisin tamamını ise mayıs sonunda devreye almış olacağız. Burada yaklaşık 20 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasite var. Yüzer GES'lerin orman veya tarım arazisine ihtiyaç duyulmadan su yüzeyinde kurulabildiğini göstermiş olduk. Bunu yaparken kapladığınız yerde hem suyu koruyorsunuz ve buharlaşmasını engelliyorsunuz, su altındaki bitki örtüsüne, balık türleri ve balıkların büyümesi ve çeşitliliğine katkıda bulunuyorsunuz. Bu yönleriyle ciddi artısı olan yatırım türü."