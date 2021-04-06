Koza Altın’ın Çukuralan Altın Madeni İşletmesi üçüncü kapasite artırımı projesine ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, İzmir 6. İdare Mahkemesi de 2019/574 E. dosyası ile ilgili dava görülmekte olup ilgili davaya Şirketimiz davalı Bakanlık yanında müdahil olmuştur.

Şirketimize bugün tebliğ edilen gerekçeli karara göre, ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup Şirketimiz tarafından ilgili davaya ilişkin olarak temyiz yoluna başvurulacaktır.”