Küresel belirsizlikler, faiz beklentileri... Altın fiyatları yönünü arıyor

Bloomberg'ni haberine göre TSİ 15:59 itibarıyla ons altın yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 3.368,22 dolara geriledi. Değerli metal, önceki dört işlem gününde art arda yükseliş göstermişti.

Hafta ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova’da yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Rus petrolü alımına devam eden Hindistan gibi ülkelere yönelik daha yüksek gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Ayrıca yarı iletken ve ilaç ithalatına da yeni vergiler getirileceği sinyali verdi.

Söz konusu ticaret politikalarının ekonomik etkileriyle ilgili son veri, temmuz ayında ABD hizmet sektörünün neredeyse durma noktasına geldiğini ortaya koydu.

ABD ekonomisinde görülen zayıflama işaretleri, Fed’in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. Piyasalarda bu olasılık yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor.

Faiz oranlarının düşmesi, faiz getirisi olmayan altın için genellikle destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Altın, 2025 yılı genelinde, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler ve dolara olan güvenin zayıflaması nedeniyle yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Ancak değerli metal, nisna ayında ulaştığı 3.500 dolar seviyesinin ardından son aylarda dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 350 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 350 bin liraya geriledi.

AA'nın haberine göre altın piyasasında en düşük 4 milyon 350 bin lira, en yüksek 4 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,95 azalışla 4 milyon 350 bin lira oldu.