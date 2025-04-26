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  • SON DURUM 26 NİSAN | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte hafta sonu altın piyasasında son değerler

SON DURUM 26 NİSAN | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte hafta sonu altın piyasasında son değerler

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla altın almak isteyenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Haftanın kapanış günün altının gram satış fiyatı 4100 liradan işlem görmüştü. Peki bu değerin ardından çeyrek altın, gram altın ve diğer yatırım altınlarında son durum ne? İşte altın piyasasında son değerler

26 Nisan 2025 | 10:03
SON DURUM 26 NİSAN | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte hafta sonu altın piyasasında son değerler

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 131 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 110 bin lira, en yüksek 4 milyon 152 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 131 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 178 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 855 milyon 38 bin 739,95 lira, işlem miktarı ise 1.181,77 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 944 milyon 269 bin 657,24 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.


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1 Çeyrek Altın satış fiyatı ne kadar?

Çeyrek Altın satış fiyatı ne kadar? Çeyrek Altın satış fiyatı bugün 6.849,00 TL'den işlem görüyor

2 Yarım Altın satış fiyatı ne kadar?

Yarım Altın satış fiyatı ne kadar? Yarım Altın satış fiyatı bugün 13.697,00 TL'den işlem görüyor

3 Tam Altın satış fiyatı ne kadar?

Tam Altın satış fiyatı ne kadar? Tam Altın satış fiyatı bugün 26.883,38 TL'den işlem görüyor

4 Cumhuriyet Altını satış fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet Altını satış fiyatı ne kadar? Cumhuriyet Altını satış fiyatı bugün 27.289,00 TL'den işlem görüyor
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Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
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