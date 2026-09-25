Kripto piyasasında bahar havası:: Bitcoin son 8 ayın en yüksek seviyesinde

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 86.000 dolar seviyelerine tırmanarak son sekiz ayın en yüksek değerlerini test ederken, piyasa geneline yayılan alımlar altcoin tarafında da hareketlilik yarattı.

ABD spot Bitcoin ETF'lerine gerçekleşen yoğun fon girişleri piyasadaki yükselişte ana sürücü güç konumunda bulunuyor. Borsa verilerine göre, spot Bitcoin ETF'lerine tek bir günde yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde (998,95 milyon dolar) rekor net giriş kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte fonlar yıl içi toplam akış bazında yeniden artıya geçerken, BlackRock (IBIT), ARK 21Shares (ARKB) ve Fidelity (FBTC) yatırımcı ilgisinin en yoğunlaştığı fonlar olarak öne çıktı.

Analistler, spot ETF alımlarının yanı sıra vadeli işlem piyasalarındaki kısa pozisyon tasfiyelerinin ve makroekonomik beklentilerin fiyatı yukarı taşıdığına dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası politikaları ile küresel faize dair gelişmeler de risk iştahını destekleyen unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Ethereum ve Altcoin’lerde performans artışı

Piyasa değeri bazında ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH) da yükseliş trendine katılarak 2.700 dolar sınırını aştı. Spot Ethereum ETF'lerine yönelen fon talebi, son bir yıla yakın sürenin en yüksek günlük girişlerinden birine işaret ederken, BNB, Solana (SOL) ve XRP gibi büyük altcoin'lerde de haftalık bazda belirgin artışlar kaydedildi. Toplam kripto para piyasa değeri 2,9 trilyon dolar sınırına yaklaşırken, piyasa duyarlılık endeksleri yatırımcı eğiliminin yeniden yüksek iştah bölgesine geçtiğini gösteriyor.

Uzmanlar, yükseliş hareketinin kalıcılığı için 82.000–83.000 dolar aralığının kritik bir destek bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gelecek dönemde ETF girişlerinin devamlılığı, makroekonomik veriler ve küresel piyasalardaki risk iştahı fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.