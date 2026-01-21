Tüm zamanların rekoru kırıldı: Altın güne nasıl başladı?

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında Grönland’a ilişkin yaşanan görüş ayrılığı, altın fiyatlarında yükselişi hızlandırarak tarihi seviyeleri beraberinde getirdi.
Gelişmenin ardından ons altın, ilk kez 4 bin 800 dolar eşiğini aşarken 4 bin 843 dolara çıkarak rekor tazeledi.
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.740,29 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.203,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.406,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 43.611,84 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.642,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.841,52 dolar