ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Tüm zamanların rekoru kırıldı: Altın güne nasıl başladı?

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Altın güne nasıl başladı?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki seyir yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yön arayışı öne çıkarken, iç piyasada da gram altın ve ons altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Peki, 21 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne?


Son Güncellenme:
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Altın güne nasıl başladı?

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında Grönland’a ilişkin yaşanan görüş ayrılığı, altın fiyatlarında yükselişi hızlandırarak tarihi seviyeleri beraberinde getirdi.

Gelişmenin ardından ons altın, ilk kez 4 bin 800 dolar eşiğini aşarken 4 bin 843 dolara çıkarak rekor tazeledi.

Güncel altın satış fiyatları 

  • Gram altın satış fiyatı: 6.740,29 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 11.203,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 22.406,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 43.611,84 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.642,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.841,52 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL