Seralarda gece mesaisi başladı! Üreticiler seralarda don riskine karşı teyakkuzda

Yıl boyunca yaş sebze ve meyve üretiminin sürdüğü kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle seralardaki ürünler risk altına girdi. Üreticiler, ürünlerini zirai dondan koruyabilmek için seralarda gece boyunca nöbet tutmaya başladı.
1 Seralarda ısıtma sistemi devreye alındı
Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Antalya'nın Aksu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle domates seralarında ısıtma sistemleri devreye alındı.
2 Üreticiler gece gündüz seralarda kalıyor
Çiftçiler seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama gibi yöntemlerle ürünlerini korumaya çalışıyor. Gece gündüz seralarında kalan üreticiler, sıcaklık değerlerini sürekli kontrol ederek don riskine karşı önlem alıyor.
3 Gece boyunca don nöbeti
İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 27 dönümlük domates serasında da don nöbeti gece boyunca sürdü.
4 "Soğuk havalarda yoğun mesai yapıyoruz"
İşletme müdürü Cüneyt Sonkan, AA muhabirine, soğuk havalarda yoğun mesai yaptıklarını söyledi.
5 Serada 6 kalorifer sobası, 46 odun sobası bulunuyor
Serada kömürle çalışan 6 kalorifer sobası ile 46 odun sobası bulunduğunu belirten Sonkan, "Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayınca sobalarımızı yakıyoruz. Genellikle sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde ısıtma sistemlerini devreye alıyoruz." dedi.
6 "Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz"
Gece boyunca yaklaşık 12 saat süren nöbet tuttuklarını anlatan Sonkan, "Üç kişiyle görev yapıyoruz. Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz. Bir kalorifer sobası gecede yaklaşık 250 kilogram kömür, odun sobaları ise 150 kilogram odun tüketiyor. Gündüzleri de sobaların bakımını yaparak bir sonraki geceye hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.