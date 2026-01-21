ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Seralarda gece mesaisi başladı! Üreticiler seralarda don riskine karşı teyakkuzda

Antalya’da ürünlerini soğuk havanın olumsuz etkilerinden korumak isteyen üreticiler, seralarda soba yakarak zirai dona karşı nöbet tutmaya başladı.


Seralarda gece mesaisi başladı! Üreticiler seralarda don riskine karşı teyakkuzda

Yıl boyunca yaş sebze ve meyve üretiminin sürdüğü kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle seralardaki ürünler risk altına girdi. Üreticiler, ürünlerini zirai dondan koruyabilmek için seralarda gece boyunca nöbet tutmaya başladı.

1 Seralarda ısıtma sistemi devreye alındı

Seralarda ısıtma sistemi devreye alındı

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Antalya'nın Aksu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle domates seralarında ısıtma sistemleri devreye alındı.

2 Üreticiler gece gündüz seralarda kalıyor

Üreticiler gece gündüz seralarda kalıyor

Çiftçiler seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama gibi yöntemlerle ürünlerini korumaya çalışıyor. Gece gündüz seralarında kalan üreticiler, sıcaklık değerlerini sürekli kontrol ederek don riskine karşı önlem alıyor.

3 Gece boyunca don nöbeti

Gece boyunca don nöbeti

İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 27 dönümlük domates serasında da don nöbeti gece boyunca sürdü.

4 "Soğuk havalarda yoğun mesai yapıyoruz"

"Soğuk havalarda yoğun mesai yapıyoruz"

İşletme müdürü Cüneyt Sonkan, AA muhabirine, soğuk havalarda yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

5 Serada 6 kalorifer sobası, 46 odun sobası bulunuyor

Serada 6 kalorifer sobası, 46 odun sobası bulunuyor

Serada kömürle çalışan 6 kalorifer sobası ile 46 odun sobası bulunduğunu belirten Sonkan, "Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayınca sobalarımızı yakıyoruz. Genellikle sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde ısıtma sistemlerini devreye alıyoruz." dedi.

6 "Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz"

"Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz"

Gece boyunca yaklaşık 12 saat süren nöbet tuttuklarını anlatan Sonkan, "Üç kişiyle görev yapıyoruz. Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz. Bir kalorifer sobası gecede yaklaşık 250 kilogram kömür, odun sobaları ise 150 kilogram odun tüketiyor. Gündüzleri de sobaların bakımını yaparak bir sonraki geceye hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL