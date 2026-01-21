Şarj altyapısını üç yılda ikiye katlayacak

Elektrikli araç şarj altyapısında faaliyet gösteren Voltrun Enerji, 2016 yılında Zebra Elektronik A.Ş. çatısı altında kurulduğundan bu yana e-mobilite ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyor. 2023’te aldığı şarj ağı operatörü lisansıyla yeni bir büyüme dönemine giren şirket, bugün Türkiye genelinde bin istasyonda 2 binden fazla şarj soketi ile hizmet veriyor. Yaklaşık 45 MW kurulu güce sahip şarj ağıyla ülke çapında kesintisiz enerji erişimi sunan Voltrun, önümüzdeki üç yılda yatırımlarını hızla artırmayı hedefliyor.

Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından

Şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımların 7,5 milyon doların üzerinde olduğunu belirten Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel, bu yatırımın aynı büyüklükteki bir kısmını da insan kaynağına, saha çalışmalarına ve operasyonel verimliliği artıracak süreçlere yönlendirdiklerini söylüyor. Kısa ve orta vadede yatırım bütçelerinin büyüyeceğini belirten Yurdagel, “Mevcut 2 bin soketlik şarj altyapımızı iki katına çıkararak 4 bin soket seviyesini aşmayı planlıyoruz. Üç yıllık dönemde, ekonomik koşullara ve elektrikli araç satışlarındaki artışa bağlı olarak 10–15 milyon dolar aralığında yeni yatırım planlıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde ise 4 binin üzerinde istasyon ve 10 binden fazla şarj soketine ulaşmayı hedefliyoru” diyor. Yurdagel’in verdiği bilgilere göre, bu yatırımlar; altyapı kapasitesinin artırılması, akıllı şarj teknolojilerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının Türkiye genelinde genişletilmesi alanlarında kullanılacak.

Türkiye'de dördüncü sırada

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 200 lisanslı şarj ağı işletmecisi faaliyet gösteriyor. Voltrun, toplam soket sayısına göre Türkiye’nin dördüncü, AC soket sayısında ise ikinci büyük operatörü konumunda. Yatırımları ve büyüyen ağıyla bu konumunu daha da güçlendirmeyi, ülke genelinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen Voltrun’un geliştirdiği 480 kW kapasiteye kadar ulaşabilen ultra hızlı şarj sistemleri var. Yurdagel, bu sistem sayesinde yeni nesil bir elektrikli aracın bataryasının yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 15–20 dakika gibi oldukça kısa bir sürede şarj edilebildiğini söylüyor. Yurdagel, “Modüler yapı ve dinamik güç yönetimi sayesinde tek bir güç ünitesinden birden fazla araca aynı anda enerji aktarımı yapabiliyoruz. Bu hem şebeke yükünü dengeliyor hem de istasyon verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor” diye konuşuyor.

Yenilenebilir enerjiyle çalışan ağ

Şirket, çevresel sürdürülebilirliği de operasyonlarının merkezine konumlandırmış durumda. Voltrun’un tüm istasyonları YEK-G sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından besleniyor. Ayrıca genel müdürlük binasında hayata geçirilen güneş enerjisi santrali (GES) yatırımının, karbon ayak izini düşürme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirten Yurdagel, “GES yatırımlarımızla hem şebeke üzerindeki yükü azaltıyor hem de kendi enerjimizi üretiyoruz.” diyor.