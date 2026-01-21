2025'te Tüketici Hakem Heyetlerine ne kadar başvuru yapıldı?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tüketici Hakem Heyetleri'nin 2025 yılında 907 bini aşkın başvuruyu karara bağlayarak 12,4 milyar TL’lik uyuşmazlığı yargıya taşımadan çözdüğü duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Tüketici Hakem Heyetleri'nin tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet verdiği de hatırlatıldı.

Bugüne kadar ise yaklaşık 19 milyon tüketici uyuşmazlığının karar bağlandığı hatırlatıldı.

849 binden fazla başvuru karara bağlandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçtiğimiz sene 849 binden fazla başvurunun karara bağlandığı ifade edildi:

"2025 yılı içerisinde Tüketici Hakem Heyetlerine 907.515 adet başvuru yapıldı; yapılan başvuruların toplam parasal değeri 12,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907.515 başvuru yapılmış, bu başvurulardan 849.143’ü karara bağlanmıştır.

Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 12,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılına kıyasla, 2025 yılında başvuru sayısında %20 artış kaydedilmiştir.

Başvuruların yüzde 72'si e-Devlet üzerinden yapıldı

2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 72’sinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiğinin gözlendiği de ifade edildi.

Öte yandan, geçen yıl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadın tüketicilerden geldi.

En fazla hangi ilden başvuru yapıldı?

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine en fazla başvuru yapan il 235 bin 253 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 100 bin 958 ile Ankara, 60 bin 722 ile İzmir, 33 bin 581 başvuruyla Bursa ve 28 bin 45 ile Antalya takip etti.

En az başvurunun yapıldığı il ise Ardahan (561) oldu.

Başvuruların yüzde 64'ü ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla yapıldı

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruların yüzde 64’ü ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla gerçekleşti.

Başvuruların yüzde 36’sı ayıplı mal ve yüzde 28’i ayıplı hizmet şikayetlerine ilişkin yapıldı.

Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri toplam başvuruların yüzde 19,6’sını oluşturarak ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 4,75 ile mobil hat aboneliği, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu ve yüzde 3,11 ile internet aboneliği takip etti.

E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,19 oldu.

Sektörel bazda en fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik yapıldı

Sektörel bazda bakıldığında ise en fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik gerçekleşti. Buna göre 484 bin 170 başvuruyla perakende ticaret sektörü ilk sırada yer alırken, 104 bin 112 başvuruyla abonelik hizmetleri sektörü ikinci sırada yer aldı.

Onu, 86 bin 637 başvuruyla finansal hizmetler sektörü takip etti.