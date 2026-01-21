Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları" verilerini açıkladı. Buna göre, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları 2024 yılında 5 trilyon 645 milyar TL olarak gerçekleşti.

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamalarının 1 trilyon 737 milyar TL'si imalat sektöründe, 885 milyar TL'si toptan ve perakende ticaret sektöründe, 617 milyar TL'si ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları çalışması, 2009-2024 yıllarını kapsayacak şekilde geçmiş yıllar revize edilerek hazırlandı. Söz konusu çalışmada maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcama kalemleri hesaplandı.

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamalarının 2 trilyon TL'den fazlası makine ve teçhizata harcandı

2024 yılında maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamalarının 2 trilyon 822 milyar TL'si makine ve teçhizata, 1 trilyon 620 milyar TL' si mevcut bina ve yapılara, 721 milyar TL'si inşaatların ve binaların büyük tadilatlarına, 443 milyar TL'si araziye ve 39 milyar TL'si diğer maddi mallara yatırım harcamaları olarak gerçekleşti.

Harcamalar içinde en yüksek pay makine ve teçhizata ait

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları içerisinde en yüksek pay, makine ve teçhizata yapılan yatırımlar oldu. 2023 yılında makine ve teçhizat yatırımlarının maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payı yüzde 52,3 iken 2024 yılında yüzde 50 olarak gerçekleşti.

2024 yılında maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payının en yüksek olduğu ikinci alan ise yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılardaki yatırımlar oldu.