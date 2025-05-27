ARA
DOLAR
39,01
0,17%
DOLAR
EURO
44,31
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4133,97
-1,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9273,20
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ultra zenginlerin altın alıp sakladıkları ülke

CNBC'nin haberine göre dünyadaki jeopolitik belirsizliklerle birlikte ultra zenginler altınlarını giderek daha fazla yurt dışına taşıyor. Singapur bu konuda öne çıkan bir destinasyon oluyor.

27 Mayıs 2025 | 13:33
Ultra zenginlerin altın alıp sakladıkları ülke

Makaleye göre Singapur'da havaalanına çok uzak olmayan bir noktada, oniksle kaplı ve sıkı güvenlik önlemleriyle güçlendirilmiş altı katlı bir tesis yer alıyor. Çelik kapıların ardında, yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın ve gümüş külçesi saklanıyor.

Habere göre “The Reserve” (Rezerv) olarak bilinen bu depolama tesisi, çok sayıda özel kasanın yanı sıra üç kat yüksekliğe ulaşan binlerce emanet kasayla dolu devasa bir saklama odasına sahip. Yine makaleye göre zengin yatırımcılar çeşitli nedenlerle kağıt altın yerine fiziksel altın külçelerini tercih ediyor.

Focus.de'nin haberine göre ise ekonomik belirsizlik dönemlerinde, giderek daha fazla sayıda varlıklı yatırımcı altınlarını Singapur'da saklamayı tercih ediyor. Uzmanlar bunu, Donald Trump'ın gümrük kaosuna karşı alınmış bir önlem olarak görüyor.


 


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4133,97 -1,26%
  • ALTIN ONS 3296,24 -1,38%
  • BIST 100 9273,2 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,052 0,844%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37586 0,16052%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,11 0,4073%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,0084 0,1656%
  • EURO/DOLAR 1,1349 -0,3442%
  • EURO/TURK LIRASI 44,3118 -0,0762%
  • STERLIN/DOLAR 1,35429 -0,1482%
Borsa Haberleri
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL