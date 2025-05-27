Sürücüler için radyo vergisi ülkede tartışma çıkarttı

BBC'nin haberine göre Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, tüm sürücülerin araç sigortası yaptırmadan önce radyo lisansı satın almasını zorunlu kılan tartışmalı bir yasa tasarısını onayladı.

Bu uygulamanın, devlet yayın kuruluşunun gelir kaynaklarını genişletme planının bir parçası olduğu belirtiliyor. Ancak karara tepki gösterenler ekonomik koşullara göre lisans ücretinin çok yüksek olduğunu söylüyor.

Muhalefetten Nelson Chamisa, yeni yasa için “aşırı baskıcı, halk karşıtı ve açıkça kalpsiz” ifadesini kullandı, ZBC'nin de taraflı yayın yaptığını savundu. BBC'nin haberine göre Bilgi Bakanlığı’ndan Nick Mangwana ise sürücülerin endişelerine yanıt vererek, yeni yasanın "gerekli" ve "adil" olduğunu savundu.



Yerel medyaya göre ülkede yaklaşık 1,2 milyon kayıtlı araç bulunuyor, ancak sadece 800.000’i sigortalı. Zarar eden Zimbabve Yayın Kurumu (ZBC), gelirini lisans ücretlerinden ve devlet hibelerinden elde ediyor; ayrıca reklamlarla da bir miktar kazanç sağlıyor.

Ancak yayıncı kuruluş, halkı televizyon ve radyo lisansları için ödeme yapmaya ikna etme konusunda zorlanıyor.

Yasa uyarınca tüm sürücüler, araç sigortalarını yenilemeden ya da Zimbabve Ulusal Karayolu Otoritesi (Zinara)'dan ruhsat almadan önce radyo lisans ücretini ödemek zorunda olacak. Belirlenen lisans ücreti yılda toplam 92 dolar.

