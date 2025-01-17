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Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68, altının gram fiyatı yüzde 1,21, avro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,45 artış kaydetti.

17 Ocak 2025 | 19:23
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.659,51 puanı ve en yüksek 9.989,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 üstünde 9.977,94 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 21 bin liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,19 artarak 5 bin 187 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,45 değer kazanarak 35,5700 liraya, avro yüzde 0,60 artışla 36,5500 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,68 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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17 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
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Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
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