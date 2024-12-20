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Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler

Yatırım araçlarının 16-20 Aralık haftası görünümü şöyle oldu:

20 Aralık 2024 | 19:46
Son Güncellenme: 20 Aralık 2024 | 19:48
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,96, altının gram fiyatı yüzde 1,14, avro/TL yüzde 0,26 azalırken, dolar/TL yüzde 0,69, arttı.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,96 altında 9.724,50 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 düşüşle 20 bin 75 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,08 azalarak 4 bin 956 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 35,1900 liraya çıkarken, avro yüzde 0,26 azalışla 36,6510 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45 ve emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "para piyasası" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2972,36 1,45%
  • ALTIN ONS 2627,55 1,17%
  • BIST 100 9724,5 -0,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,039 -0,828%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43521 -0,27481%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103 -0,4853%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,1852 0,2594%
  • EURO/DOLAR 1,0444 0,7335%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7944 0,7798%
  • STERLIN/DOLAR 1,26039 0,81023%
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Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
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