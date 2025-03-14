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Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,17 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,62, avro/TL yüzde 0,86, altının gram fiyatı ise yüzde 3,10 artış kaydetti.

14 Mart 2025 | 20:21
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
  • BIST 100 endeksi, en düşük 10.357,09 puanı ve en yüksek 10.862,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,17 üstünde 10.840,59 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,98 yükselişle 23 bin 861 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 730 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,02 artarak 5 bin 903 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 artarak 36,6740 liraya, avro yüzde 0,86 artışla 39,9220 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, emeklilik fonları yüzde 1,27 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,75 ile "hisse senedi" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 3517,91 0%
  • ALTIN ONS 2984,51 -0,15%
  • BIST 100 10840,59 1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,548 0,472%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43697 -0,4803%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,8696%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,6617 0,1481%
  • EURO/DOLAR 1,0878 0,2174%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9135 0,2437%
  • STERLIN/DOLAR 1,29318 -0,15635%
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Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
GERİ
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