Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları

- BIST 100 endeksi, en düşük 10.357,09 puanı ve en yüksek 10.862,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,17 üstünde 10.840,59 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,98 yükselişle 23 bin 861 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 5 bin 730 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,02 artarak 5 bin 903 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 artarak 36,6740 liraya, avro yüzde 0,86 artışla 39,9220 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, emeklilik fonları yüzde 1,27 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,75 ile "hisse senedi" fonları oldu.