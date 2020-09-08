Karantina önlemlerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında yüzde 40’ın üzerinde düşen ihracat, haziran ayındaki yüzde 15’lik toparlanmanın ardından son iki ayda yeniden düşüşe geçti.

ARAM EKİN DURAN

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Temmuz ayında yüzde 5,8 düşen ihracat, ağustos ayında da yüzde 5,7 geriledi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ağustos ayında Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre dış ticaret açığı, 6,4 milyar dolar oldu.

İthalat yüzde 20,57 oranında artarken, ihracat yüzde 5,93 oranında geriledi. Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ise ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12,5 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 20,64 artarak 18,8 milyar dolara çıktı. Dış ticaret hacminin yüzde 8,52 artarak 31,2 milyar dolara ulaştığı bu dönemde, dış ticaret açığı da yüzde 169,7 artışla 6,3 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığında, altın ithalatındaki artışın etkisi büyük oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,4’e gerilerken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 değerine ulaştı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 394 artışla 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi. Bu talep artışında yastık altına olan yönelme, yani fiziki altın talebi büyük rol oynadı.

En önemli ihraç pazarı olan Avrupa Birliği’nde yaşanan talep daralmasının devam ediyor olması, başta otomotiv olmak üzere Türkiye ihracatının ana sektörlerinde sıkıntı yaratmaya devam ediyor.