Cari dengedeki bozulmayla cari işlemler hesabı, ocak ayında 1,87 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 166 milyon dolar azalarak 1 milyar 867 milyon dolara geriledi.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Bunun sonucunda on iki aylık dönemde 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişti. Finansman tarafındaki ana belirleyici ise portföy yatırımları oldu.

Cari açığın finansmanı tarafında, doğrudan yatırımlarda 194 milyon dolar net giriş ve portföy yatırımlarında 4,8 milyar dolar net giriş görüldü.

Portföy yatırımlarındaki girişte Hazine’nin uluslararası piyasalardaki 3,5 milyar dolarlık Eurobond ihracı belirleyici oldu.

Yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 293 milyon dolar net satım, DİBS piyasasında ise 924 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 3,4 milyar dolarlık net çıkış görüldü.