Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Artık ekonomide heteredoks politikalar izleyeceğiz” diyerek tarif ettiği yeni dönem, iktisatçılar arasında çokça eleştirilse de, hükümet şimdilik mevcut politikalardan geri adım atacağına dair işaret vermiyor.

Özetle “düşük faiz-yüksek ihracat-cari fazla” diye formüle edebileceğimiz bu programın yüksek enflasyon sorununu çözüp çözemeyeceğini, kur avantajını kullanıp ihracat patlaması yaratıp yaratmayacağını ve ithalata bağımlı bir ekonomi olmaktan çıkıp cari fazla vermeye başlayıp başlamayacağımızı önümüzdeki aylarda yaşayıp göreceğiz.

Biz şimdilik, mevcut ekonomi programının içerdiği risklerin hiç de hafife alınmaması gerektiğini, ocak ayında yüzde 40’ları aşması muhtemel enflasyonun iyice yapışkan bir hal alma tehlikesi konusunda uyarıda bulunmuş olalım.

Bu arada cari dengenin Kasım 2021’de, önceki üç aylık fazladan sonra, eksiğe geçtiğini de hatırlatalım. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı Kasım 2021’de 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi.

Cari işlemler hesabı, 2020 yılının kasım ayında ise 3 milyar 547 milyon dolar açık vermişti.

12 AYLIK AÇIK 14,2 MİLYAR TL

Son 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Bir önceki yılın kasım ayında 1 milyar 139 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 406 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de Kasım 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1 milyar 549 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolara yükseldi.

2020 yılının kasım ayında 172 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, geçen yılın kasım ayında 136 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.