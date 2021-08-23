Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarından biri olan enflasyon, temmuz ayında son 18 yılın rekorunu kırdı. Tüketici enflasyonu temmuzda yıllık yüzde 18,95 ile 26 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu artış, 2003 yılından bu yana en yüksek temmuz enflasyonu olarak kayıtlara geçti. En yüksek fiyat artışları ise konut, gıda ve otel fiyatlarında yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Mart’ta Naci Ağbal yerine Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimi yapmak için göreve getirildiği yorumları yapılmıştı.

Ancak son aylarda tüketici enflasyonunun politika faizi olan yüzde 19’a dayanması, faiz indirimi hesaplarını bozdu.

Pandemi yasaklarının kalkması sonrasında artan talep ve Türk Lirası’ndaki değer kayıpları, Kavcıoğlu’nun faiz indirimi yapmak yerine önümüzdeki aylarda faiz artırımına gitme ihtimalini artırıyor.

AĞUSTOSU DA PAS GEÇTİ

Buna karşın, ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası, yüzde 19 olan politika faizini değiştirmedi. PPK metnindeki “mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek” ifadesi de değiştirilmedi. Zaten genel beklenti, TCMB’nin faiz indirimi için kasım ayını bekleyeceği yönünde.

Ancak bu arada yüzde 45’lere dayanan üretici enflasyonunun tüketici enflasyonunu baskılaması, kuraklık nedeni ile gıda fiyatlarındaki artış gibi nedenlerle enflasyon yüzde 19’un üzerine çıkarsa, bu kez de faiz indirimi değil, sınırlı da olsa bir faiz artırımı bile gündeme gelecektir.

PPK metninde, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtilerek, “Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır” ifadesiyle enflasyondaki küresel artışa dikkat çekildi.