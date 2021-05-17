İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI nisanda 50,4’e geriledi. PMI, nisan ayı verisiyle birlikte son 11 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.
İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında koronavirüs salgınının hızlanmasıyla birlikte 50,4’e gerileyerek sektörde büyümenin güç kaybettiğini gösterdi.
Yeni siparişler ve üretim yeni koronavirüs vakalarının zirve yaptığı nisan ayında gerilerken şirketler istihdam artırmaya devam etti.
Türkiye’deki koronavirüs salgınında günlük yeni vaka sayıları Nisan ayında 60 bini, ölümler ise 300’ü aşarak en yüksek düzeye çıktı.
Vakalardaki artışın ardından kısıtlamalar sıkılaştırıldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen PMI, mart ayında 52,6 değerini almıştı.
Endeks nisan ayında büyümeye işaret eden 50’nin üzerinde bir değer almasına karşılık 11 ayın en düşük değerini almış oldu. İmalat sanayinin aldığı yeni siparişleri gösteren alt endeks nisanda 50,2’den 47,4’e geriledi.
Ankete katılan imalatçılar siparişlerdeki daralmanın salgından kaynaklandığını belirttiler.
Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 51,4’ten nisanda 51,2’ye sınırlı gerileme kaydetti. İmalat sektörünün üretim alt endeksi ise 51,6’dan nisanda 47,3’e indi.
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